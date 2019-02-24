Футбол
Дмитрий Аленичев: Думаю, Джанаев может помочь «Енисею»Советский спорт 09:38
Ранее сообщалось, что 31-летний вратарь расторг контракт с казанским Рубином по обоюдному соглашению сторон.
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Политика
Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий
Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий для каждого пенсионера.
Обновлено в 08:55
Театры
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за самочувствия Ланового
Театр имени Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», поскольку народный артист СССР Василий Лановой не смог принять в нем участие из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 13:25
Происшествия
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Общество
Бортпроводники назвали тайные кодовые слова в самолете
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Футбол
Кубок России. «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал
«Ростов» обыграл «Краснодар» в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счетом 1:0. По результатам двух матчей команда Валерия Карпина вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Рубин» – «Локомотив».
Обновлено в 12:54
Политика
Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана
Украинская журналистка Светлана Крюкова в эфире телеканала NewsOne раскритиковала участников Майдана за то, что они пиарятся на теме протестов.
Обновлено в 12:58
Спорт
Российские баскетболисты вышли на чемпионат мира
Обновлено в 11:28
Спорт
Кулижников завоевал золото чемпионата мира в спринтерском многоборье
Кулижников стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019).
Обновлено в 12:13
Спорт
Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону
Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Калгари.
Обновлено 22 февраля в 21:58
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Георгия Данелию ввели в искусственную кому
Советский и российский кинорежиссер и сценарист Георгий Данелия, попавший в реанимацию одной из столичных клиник, был введен врачами в состояние искусственной комы.
Обновлено в 09:06
Общество
Митинг памяти Немцова начался в Петербурге
Митинг памяти политика Бориса Немцова проходит в воскресенье на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Происшествия
У московского студента украли драгоценности на 1,8 млн рублей
Как сообщили в ГУ МВД по столице, молодой человек 1998 года рождения сообщил, что у него похитили золотые часы, ювелирные украшения, мобильный телефон и деньги на общую сумму в 1,8 млн рублей.
Обновлено в 12:30
Политика
Гуайдо призовет страны Группы Лимы применить силу для свержения Мадуро
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо потребует у стран-участниц Группы Лимы применить силу для свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 11:43
Спорт
Лыжники Большунов и Ретивых завоевали серебро на чемпионате мира
Мужская сборная России завоевала серебряные медали в спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.
Обновлено в 07:22
Политика
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Украинская компания Spetstechnoexport на выставке Aero India 2019 в рекламе системы ПВО С-125М "Печора" "сбила" самолет, по очертаниям похожий на МиГ-29,передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:08
Политика
Помпео не исключил военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном" .
Обновлено в 11:36
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войн
Актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне обвинил руководство России в причастности к началу конфликтов в разных странах, в том числе в Грузии, на Украине и в Сирии, сообщают "Дни.ру".
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
При наезде BMW X6 на людей в Петербурге погиб гражданин США
В Санкт-Петербурге среди погибших при наезде BMW X-6 на пешеходов оказался гражданин США.
Обновлено в 06:18
Спорт
Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ
Обновлено в 06:36
Общество
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19