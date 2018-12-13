Путешествия

«Турпомощь» взяла на себя ответственность за вывоз россиян с Хайнаня
РИА Новости
вчера в 06:50

Ранее Осауленко сообщил РИА Новости, что по линии ассоциации "Турпомощь" в субботу вылетает рейс авиакомпании Azur Air на 334 кресла, в воскресенье планируется рейс авиакомпании Pegasus на 290 кресел, в ночь с понедельник на вторник будет организован еще один рейс Azur Air.
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Российская газета13 декабря в 11:09
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