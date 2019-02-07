Для защиты Рунета потребуется почти 2 млрд рублейREGNUM 04:40

Средства на создание Центра управления сетью связи общего пользования в рамках законопроекта о защите рунета от внешних угроз предусмотрены в бюджете на 2019 год в размере почти 600 млн рублей, всего на три года предполагается потратить более 1,8 млрд рублей.

с чего всё началось

В федеральном бюджете на 2019−2021 годы на запуск и работу Рунета заложено порядка 1,8 млрд рублей (на все три года).

Для защиты Рунета потребуется почти 2 млрд рублей

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