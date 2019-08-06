Транспорт
Для всех видов транспорта закрыт участок дороги в Магаданской областиГлавный региональный вчера в 05:45
Как передает ТАСС, ссылаясь на областное Министерство транспорта, из-за обильных дождей серьезно размыт участок (170 км) автомобильной трассы. Поэтому из-за неблагоприятных погодных условий, участок трассы в Хасынском округе с 304 по 473 км закрыт для всех видов транспорта.
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