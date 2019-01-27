Армия и оружие
Для военных разрабатывают индивидуальный разведкомплекс «Глаз»REGNUM вчера в 21:13
У российских военных появится «Глаз» — индивидуальный разведывательный комплекс с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Российские военные получат индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", представляющий собой мини-аппарат с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Новинка уже была опробована в Сирии, сообщил ТАСС в воскресенье источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 17:52
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