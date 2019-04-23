Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скоростьКапитал страны 10:03

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
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В ГИБДД предложили снизить разрешённую скорость при перевозке детей

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Газета.Ru10:57
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