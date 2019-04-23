Транспорт
Для водителей с детьми могут снизить допустимую скоростьКапитал страны 10:03
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия
В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке
Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Экономика
Продажи новостроек в США неожиданно увеличились в марте
В США по итогам марта 2019 года неожиданно увеличились продажи новых домов.
Обновлено в 11:05
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Происшествия
По делу Арашуковых сегодня проводятся новые задержания и обыски
Следственный комитет сообщает пока о трех задержанных – это бывший зам руководителя карачаевского СК, следователь по особо важным делам и начальник центра по борьбе с экстремизмом в местном главке МВД.
Обновлено в 09:00
Кино
В США умер продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 02:54
Политика
Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
Обновлено в 15:58
Футбол
Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
Александр Самедов оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Обновлено в 10:03
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Политика
Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года, сообщил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 16:21
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Политика
Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского
Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ
В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.
Обновлено в 16:05
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине 26 апреля
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»
Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Фотокамера Nikon Coolpix W150 не боится воды, пыли и падений
Компания Nikon представила компактный фотоаппарат Coolpix W150, выполненный в герметичном корпусе повышенной прочности.
Обновлено в 06:10