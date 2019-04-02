Общество
Для туристов в России подготовили новый налогLenta.ru 02:32
Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). Новый налог можно будет вводить во всех городах и муниципальных образованиях после 1 января 2023 года.
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