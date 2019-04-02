Общество

Для туристов в России подготовили новый налогLenta.ru 02:32

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). Новый налог можно будет вводить во всех городах и муниципальных образованиях после 1 января 2023 года.
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Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным

Комсомольская правдавчера в 21:53

Для туристов в России подготовили новый налог

Lenta.ru02:32

Главное к утру: гостиничный сбор в России, покупка доли «Ленты», задержание экс-министра земельных отношений Башкирии

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Минфин хочет ввести новые налоги

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Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

Известиявчера в 20:51

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РЕН ТВвчера в 20:28

Минфин предложил ввести гостиничный сбор

ТАССвчера в 20:23
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