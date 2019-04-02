Общество

Для туристов в России подготовили новый налогLenta.ru 02:32

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). Новый налог можно будет вводить во всех городах и муниципальных образованиях после 1 января 2023 года.
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Минфин России предложил заменить курортный сбор гостиничным

Комсомольская правдавчера в 21:53

Для туристов в России подготовили новый налог

Lenta.ru02:32

Главное к утру: гостиничный сбор в России, покупка доли «Ленты», задержание экс-министра земельных отношений Башкирии

Реальное время00:00

Минфин хочет ввести новые налоги

Газета.Ru03:17

Минфин выступил за введение гостиничного сбора для туристов

Известиявчера в 20:51

Минфин РФ придумал замену для курортного сбора

РЕН ТВвчера в 20:28

Минфин предложил ввести гостиничный сбор

ТАССвчера в 20:23
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Торпедо» объявило о начале продаж билетов на матч с «Шеффилдом»

«Торпедо» дало старт продажам билетов на товарищеский матч с «Шеффилдом», который состоится 22 июня.
Обновлено в 02:43
Политика

Дипмиссия РФ в США объявила конкурс на лучший фейк о «вмешательстве»

Посольство РФ в США после обнародования результатов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера предложило провести конкурс на лучшую фальшивую новость о «российском вмешательстве» в президентские выборы.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Экономика

Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США

Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика

Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион

На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Обновлено вчера в 10:15
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Энергетика

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Политика

Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit

Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 года

В соответствии с документом, в основу которого лёг базовый сценарий социально-экономического развития страны, курс доллара по отношению к рублю в 2021 году составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу

Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия

После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело

В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Трое пакистанских солдат погибли при обстреле со стороны Индии

Обновлено в 02:26
Наука

Медики представили противоаллергические контактные линзы

Вряд ли стоит ожидать, что в скором времени «противоаллергические» контактные линзы появятся в продаже.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
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