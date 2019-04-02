Общество
Для туристов в России подготовили новый налогLenta.ru 02:32
Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). Новый налог можно будет вводить во всех городах и муниципальных образованиях после 1 января 2023 года.
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Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Футбол
«Торпедо» объявило о начале продаж билетов на матч с «Шеффилдом»
«Торпедо» дало старт продажам билетов на товарищеский матч с «Шеффилдом», который состоится 22 июня.
Обновлено в 02:43
Политика
Дипмиссия РФ в США объявила конкурс на лучший фейк о «вмешательстве»
Посольство РФ в США после обнародования результатов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера предложило провести конкурс на лучшую фальшивую новость о «российском вмешательстве» в президентские выборы.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион
На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета
"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+
«К началу апреля Россия, как и планировалось, вышла на оговоренный уровень сокращения: по итогам марта добыча относительно октября 2018 года снизилась на 130 тыс. барр./сутки с учетом СРП и на 153 тыс. барр./сутки без учета СРП», — приводит пресс-служба слова министра.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Политика
Британский парламент вновь отверг все варианты сделки по Brexit
Депутаты британского парламента вновь отвергли все варианты соглашения с Брюсселем об условиях выхода королевства из Евросоюза.
Обновлено в 01:41
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 года
В соответствии с документом, в основу которого лёг базовый сценарий социально-экономического развития страны, курс доллара по отношению к рублю в 2021 году составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия
После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело
В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Наука
Медики представили противоаллергические контактные линзы
Вряд ли стоит ожидать, что в скором времени «противоаллергические» контактные линзы появятся в продаже.
Обновлено вчера в 02:28