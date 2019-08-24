Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

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