Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»Lenta.ru вчера в 08:58
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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