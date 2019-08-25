Ситуация сложная, но находится под контролем.

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НАСА назвало время второй попытки стыковки «Союза» с МКС

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