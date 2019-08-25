Космос

НАСА назвало время второй попытки стыковки «Союза» с МКСПолит.ру 02:51

Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией состоится утром вторника, 27 августа, в 06:12 мск, сообщается на сайте NASA.
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Дмитрий Рогозин
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