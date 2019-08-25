Космос
НАСА назвало время второй попытки стыковки «Союза» с МКСПолит.ру 02:51
Повторная попытка стыковки космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией состоится утром вторника, 27 августа, в 06:12 мск, сообщается на сайте NASA.
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Ситуация сложная, но находится под контролем.
— Дмитрий Рогозин, российский политикРБК вчера в 12:15
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Политика
Путин поручил ФСБ помочь с экспортом угля
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ синхронизировать планы развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним с планами по экспорту угля.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Обновлено в 20:38
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Политика
Министры финансов Франции и США обсудили налог для крупных компаний
Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.
Обновлено в 18:24
Футбол
Де Лигт не ожидал, что окажется на скамейке запасных
Защитник «Ювентуса» Маттейс-де Лигт признался, что непопадание в стартовый составе на матч первого тура чемпионата Италии с «Пармой» (1:0) стало для него неожиданностью.
Обновлено в 21:30
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
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Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Японии началось второе извержение вулкана Асама
В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.
Обновлено в 11:36
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
Температурный режим в диапазоне 15–17 градусов тепла днем и 4–9 градусов ночью сохранится до конца недели.
Обновлено в 18:10
Авто
Дизайнеры сделали Lada XRAY кабриолет
Недавно компания Volkswagen презентовала необычную новинку, которая являет собой серийный кабриолет на базе компактного кроссовера T-Roc.
Обновлено в 13:32
Общество
В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере
Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.
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Наука
Найден способ увидеть ход химических реакций на молекулярном уровне
Обновлено 23 августа в 05:00
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 15:08
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Пластические хирурги обнаружили у Марины Хлебниковой птоз лица
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
На Ставрополье возбуждено дело по факту смерти роженицы
В Ставропольском крае 24-летняя женщина умерла во время родов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 13:16