Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»Lenta.ru 08:58

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Владимир Соловьев
Все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся. "Федора" мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам.
— Владимир Соловьев, российский журналистКоммерсантъ 05:23

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