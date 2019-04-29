Политика
Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»Дни24 10:33
В МВД разрабатывают "серьёзные предложения", нацеленные на снижение смертности на дорогах. Представители силового органа намерены ужесточить наказание для тех, кто покидает место ДТП при наличии травмированных или погибших людей.
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Футбол
Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться
Обновлено в 16:34
Политика
США хотят ужесточить контроль над «Интернетом вещей»
Американские сенаторы 30 апреля обсудят вопросы кибербезопасности в сети так называемых умных устройств или в «Интернете вещей».
Обновлено в 12:02
Общество
Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы
Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Происшествия
На атомной электростанции на Украине произошел пожар
Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Обновлено в 16:41
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Политика
Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР
Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Авто
Концепт гиперкара от Alfa Romeo показали на рендерах в Сети
На рендерах представлен революционный дизайн спорткаров Alfa Romeo, в котором также есть отсылки к ретро-мотивам.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Общество
Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
В ООН сообщили, что в Италию из Ливии эвакуированы 146 беженцев
В понедельник в Италию из Ливии 146 беженцев были эвакуированы в рамках совместной операции властей этих стран и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).
Обновлено в 16:33
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Футбол
Футболисты «ПСЖ» считают, что Паредес не соответствует уровню клуба
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на L’Equipe, сразу несколько футболистов парижан не скрывают своего недовольства игрой аргентинского хавбека и считают, что он не соответствует уровню клуба.
Обновлено в 08:33
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии
Обновлено в 05:45
Общество
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»
В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ
Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых членов ИГ
В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Обновлено в 10:59
Транспорт
Возобновились перевозки по единому билету в Крыму
"Тридцатого апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево)", — отметили в пресс-службе.
Обновлено в 17:27
Космос
На МКС выявили проблему с электроснабжением
Обновлено в 16:15
Гаджеты
Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт
Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.
Обновлено в 16:09
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Гаити у посольства США началась стрельба
Неизвестный злоумышленник начал стрельбу у здания посольства США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:14
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00