Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»Дни24 10:33

В МВД разрабатывают "серьёзные предложения", нацеленные на снижение смертности на дорогах. Представители силового органа намерены ужесточить наказание для тех, кто покидает место ДТП при наличии травмированных или погибших людей.

Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»

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