Политика

Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»Дни24 10:33

В МВД разрабатывают "серьёзные предложения", нацеленные на снижение смертности на дорогах. Представители силового органа намерены ужесточить наказание для тех, кто покидает место ДТП при наличии травмированных или погибших людей.
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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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