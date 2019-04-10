Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулыРоссийская газета вчера в 11:00

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.
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Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

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