Экономика
Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулыРоссийская газета 11:00
Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.
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