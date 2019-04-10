Экономика

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулыРоссийская газета вчера в 11:00

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Коммерсантъвчера в 18:47

Артамонов попросил снизить целевой показатель по количеству самозанятых в регионе

ГТРК Калугавчера в 09:44

Самозанятые могут получить новые льготы

Ведомостивчера в 17:07

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Российская газетавчера в 11:00

Власти РФ задумались о надзорных каникулах для самозанятых

News.ruвчера в 10:39

Для самозанятых могут ввести надзорные каникулы

Финмаркетвчера в 10:01

Самозанятым могут предоставить пятилетние надзорные каникулы

REGNUMвчера в 18:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика

США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме «Кофенс»

Фирма "Кофенс" специализируется на компьютерной безопасности.
Обновлено вчера в 19:09
Технологии

YouTube решил выпускать интерактивные шоу

Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума

Основную часть дохода банкиры получили благодаря размещению облигаций – $22,8 млн.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч рублей в день драки

В ходе судебного заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева была озвучена сумма, которую спортсмены потратили в день драки.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей

Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Пожар возник на территории Храма Христа Спасителя в Москве

Обновлено в 01:31
Общество

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 250 площадках

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:03
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:46
Космос

Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн

Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 08:45
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

«Барселона» впервые сумела победить «МЮ» на «Олд Траффорд»

Обновлено вчера в 19:45
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» в плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

Обновлено в 00:31
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта Ким Кардашян: она снялась для обложки американского Vogue

Ким Кардашян даже подумать не могла, что однажды окажется на обложке журнала, которым руководит легендарная Анна Винтур.
Обновлено в 01:35
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Аборт от Евгения Болдина и выкидыш: тайны Аллы Пугачевой

Ради карьеры Примадонне пришлось пожертвовать самым дорогим: на пике славы Алла Пугачева сделала аборт, о чем впоследствии сильно пожалела.
Обновлено в 01:00
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившими государственный переворот, сообщает телеканал Al-Hadath.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Политика

Египет отказал США в создании «арабской НАТО»

Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабская НАТО»).
Обновлено в 00:52
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол

Защитник «Аякса» назвал Роналду хищником

Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Студенты в России стали чаще списывать

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире

Обновлено вчера в 08:55
Экономика

Власти Швейцарии предложили отказаться от запасов кофе

Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

МИД России связал судьбу «нормандского формата» с исходом выборов на Украине

Дальнейшая судьба "нормандского формата" в рамках Минского процесса по урегулированию в Донбассе зависит от исхода президентских выборов на Украине.
Обновлено в 00:48
Хоккей

Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko

Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное