Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулыРоссийская газета 11:00

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Авто Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.

Политика Украина расширила список запрещенных для импорта российских товаров Проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации» утвержден в ходе заседания правительства Украины.

Хоккей Армия и «Авангард»: московский и омский клубы встретятся в финале КХЛ В финале плей-офф КХЛ ожидается много силовой борьбы. Хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» отмечают, что готовы к жесткому противостоянию.

Политика Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Происшествия В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Политика В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.

Происшествия В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Здоровье В Туле открылся гепатологический центр В Туле открылся областной гепатологический центр. Учреждение создано на базе областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Общество Туристический сбор для иностранцев введут в Петербурге Глава РФ поддержал эту инициативу. По словам Беглова, плату за туристический сбор установят в размере 100 рублей в сутки с человека.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Здоровье Мэр Нью-Йорка объявил режим ЧС из-за вспышки кори Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ввел в городе режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки заболеваемости корью в районе Бруклин.

Политика Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Технологии Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500 Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».