Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулыРоссийская газета вчера в 11:00

Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.

Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Происшествия Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор ангарскому маньяку Верховный суд России отклонил жалобу на второй пожизненный приговор бывшему полицейскому из Ангарска Михаилу Попкову за убийство 56 человек, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".

Общество ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Музыка Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.

Политика Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Политика Белоруссия озвучила предлог для перекрытия нефтепроводов Ремонт нефтепроводов в Белоруссии потребует их перекрытия, это необходимо для экологической безопасности, заявили в белорусском правительстве.

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Происшествия Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.

Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Шоу-бизнес Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Политика Друг детства Зеленского Манжосов, который хотел обнародовать компромат, исчез перед пресс-конференцией Друг детства Владимира Зеленского и сооснователь студии "95 квартал" Денис Манжосов, который намеревался поделиться важной информацией о кандидате в президенты, так и не появился на обещанной пресс-конференции в пресс-центре издания "Украинские новости" По словам организаторов мероприятия, Манжосов приехал в пресс-центр примерно за час до начала.

Происшествия Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Политика ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Экономика ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.

Общество Петербуржцы считают достойной зарплату в 91 тысячу рублей Жителям Москвы для достойной жизни требуется не менее 100 тысяч рублей.

Авто Вот так выглядит автомобильный ключ за 500 000 евро Каждый экземпляр изготавливается вручную с привлечением часовщиков и инженеров, а самый дорогой стоит 500 тысяч евро — больше, чем Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Технологии За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.