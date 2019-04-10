Экономика
Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулыРоссийская газета 11:00
Для граждан, которые являются плательщиками налога на профессиональный доход, могут ввести контрольно-надзорные каникулы сроком на пять лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов после выездного совещания по теме развития малого и среднего бизнеса в Калужской области.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Авто
Новый Suzuki Jimny появится на российском рынке осенью
Новое поколение внедорожника Suzuki Jimny появится в салонах официальных российских дилеров осенью 2019 года.
Обновлено в 09:52
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Политика
Россельхознадзор запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
С 12 апреля текущего года Россельхознадзор ограничит поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Наука
Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах
Обновлено в 15:08
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»
Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Политика
Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:15
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика
США призвали Египет отказаться от покупки российских Су-35
Высокопоставленный представитель США призвал все страны отказаться от покупки российского оружия и вооружения, в противном случае их ждут серьезные последствия.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Хоккей
Знарок договорился со «Спартаком»
Как стало известно "СЭ", Олег Знарок достиг окончательной договоренности со "Спартаком" и станет главным тренером красно-белых в следующем сезоне.
Обновлено в 12:55
Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ
На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06