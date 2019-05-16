Общество
Для рыбаков-любителей хотят ввести нормы вывоза рыбыСоловей.инфо 03:33
Норму вывоза рыбы для любительской рыбалки хочет ввести Росрыболовство. Об этом сообщил замглавы ведомства Василий Соколов.
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Росрыболовство хочет установить норму вывоза на улов любителей рыбалки
Общественное телевидение Россиивчера в 10:22
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