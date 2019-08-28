Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».

Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

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