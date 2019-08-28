Общество

REGNUMREGNUMДля российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях

Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
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Минпросвещения сформулировало рекомендации о поведении учителей в интернете

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Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
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Происшествия

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Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
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В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.
РБК 02:00
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Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Политика

Коломойский предложил свой вариант Минских соглашений

На вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе Донбасса, бизнесмен заявил, что, во-первых, необходимо прекратить огонь на юго-востоке Украины, осуществить обмен пленными, во-вторых, провести выборы по украинским законам под контролем Киева.
Интерфакс 04:38
Политика

Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru вчера в 08:48
Здоровье

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Волгоградская правда вчера в 13:46
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«Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки

Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.
Полит.ру 26 августа в 23:14
Авто

Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11

Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
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Forbes назвал самые богатые семьи России

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СК проверит информацию о массовом отравлении суши в Самаре

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Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
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На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом

В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
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Технологии

NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев

Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
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Общество

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

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Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
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Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк

Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail.
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В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
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Девушка, упавшая на рельсы в петербургском метро, лишилась рук

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В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке

В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
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