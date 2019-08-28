Общество
REGNUMДля российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
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Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra вчера в 08:46
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.
РБК 02:00
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании.
РБК вчера в 17:27
Политика
Коломойский предложил свой вариант Минских соглашений
На вопрос, какой механизм должен быть прописан в Минских соглашениях по проведению выборов и особом статусе Донбасса, бизнесмен заявил, что, во-первых, необходимо прекратить огонь на юго-востоке Украины, осуществить обмен пленными, во-вторых, провести выборы по украинским законам под контролем Киева.
Интерфакс 04:38
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru вчера в 08:48
Здоровье
Три человека в Волгоградской области умерли от ботулизма
За первые шесть месяцев 2019 года врачи зафиксировали 24 случая заболевания ботулизмом.
Волгоградская правда вчера в 13:46
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки
Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.
Полит.ру 26 августа в 23:14
Авто
Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11
Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
На западе Украины из-за взрыва газа обрушился дом
В городе Дрогобыч во Львовской области в результате взрыва бытового газа обрушились четыре этажа жилого дома.
Lenta.ru 03:49
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Общество
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона советский танк
Фанаты «Црвены Звезды» припарковали у стадиона «Райко Митич» советский танк Т-55, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 17:20
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15