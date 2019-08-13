Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.

с чего всё началось

Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

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