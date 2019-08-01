Общество

Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 годаФАН вчера в 23:03

С наступлением последнего летнего месяца граждан Российской Федерации ожидает ряд нововведений, которые касаются многих. Во-первых, уже сегодня, впервые за три года, в стране будут проиндексированы пенсии для работающих пенсионеров.
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Доходы работающих пенсионеров проиндексируют

Национальная служба новостейвчера в 02:47

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Газета.Ru04:54

В августе жизнь россиян изменится: новые законы

Московский Комсомолец03:00

Плюс новая строка в платёжках за ЖКХ и не только: Что еще изменится в России с 1 августа

Царьград00:46

От пенсий до ипотечных каникул: что изменится в августе для россиян

РЕН ТВвчера в 22:22

Россияне окажутся в неравных условиях после изменений 1 августа

URA.Ru02:15

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия29 июля в 17:02
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Авто

Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

Обновлено в 05:06
Спорт

Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Обновлено в 07:11
Политика

ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа

Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана

В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.
Обновлено в 09:17
Музыка

Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 миллионов просмотров

Видео Артура Пирожкова (псевдоним Александра Реввы) набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 11:02
Общество

Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам

Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Транспорт

ГИБДД впервые показала карту камер на дорогах России

В новом разделе собрали все данные об установленных на дорогах страны камерах.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту

Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона

Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество

Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в лесах республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 09:02
Политика

МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР

МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Авто

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Политика

Британские власти выделили еще $2,6 млрд на подготовку Brexit

Дополнительно выделены $2,6 млрд на подготовку выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило министерства финансов страны.
Обновлено в 07:02
Экономика

Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц

Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Участнику массовых беспорядков в Москве предъявили обвинение

Обновлено в 11:02
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество

Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов

Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.
Обновлено в 08:05
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол

Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»

Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Обновлено в 05:54
Общество

Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

Обновлено в 09:26
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество

Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала

Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
Обновлено в 11:03
Футбол

Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб

В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi.
Обновлено в 11:30
Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
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