Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 годаФАН вчера в 23:03
С наступлением последнего летнего месяца граждан Российской Федерации ожидает ряд нововведений, которые касаются многих. Во-первых, уже сегодня, впервые за три года, в стране будут проиндексированы пенсии для работающих пенсионеров.
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Авто
Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России
Обновлено в 05:06
Спорт
Стало известно, почему Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР
Трёхкратный призёр чемпионатов мира, российский биатлонист Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Обновлено в 07:11
Политика
ЕС обсудит с Россией и Украиной долгосрочный контракт на транзит газа
Между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится обсуждение долгосрочного контракта на транзит газа.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана
В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.
Обновлено в 09:17
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 миллионов просмотров
Видео Артура Пирожкова (псевдоним Александра Реввы) набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено в 11:02
Общество
Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам
Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 02:50
Транспорт
ГИБДД впервые показала карту камер на дорогах России
В новом разделе собрали все данные об установленных на дорогах страны камерах.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в лесах республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 09:02
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Авто
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Политика
Британские власти выделили еще $2,6 млрд на подготовку Brexit
Дополнительно выделены $2,6 млрд на подготовку выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило министерства финансов страны.
Обновлено в 07:02
Экономика
Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов
Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.
Обновлено в 08:05
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»
Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Обновлено в 05:54
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
Обновлено в 11:03
Футбол
Экс-зенитовец Лодыгин близок к переходу в турецкий клуб
В клубе из Газиантепа 29-летний вратарь уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Transfer Merkezi.
Обновлено в 11:30
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33