Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августаИзвестия 29 июля в 17:02
С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.
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Россияне избавятся от «зарплатного рабства» и уйдут в ипотечные каникулы. Что еще нового будет в августе?
Телеканал 360°вчера в 17:01
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Общество
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Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
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Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
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Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Финансы
Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рубле
ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до уровня в 2-2,25% годовых.
Обновлено в 06:14
Общество
В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка
В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Происшествия
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Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве
МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Авто
Стартовали продажи нового Suzuki Jimny
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Экономика
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Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Технологии
Андрей Устюжанин: нужно научить алгоритм решать задачи «медленного мозга»
Сегодня ИИ уже успешно применяется во многих областях – но до сих пор не может справиться с задачами, которые под силу мозгу ребенка.
Обновлено в 05:34
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
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Обновлено в 06:15
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Обновлено в 04:45
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
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Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
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Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:36