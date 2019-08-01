Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августаИзвестия 29 июля в 17:02

С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.
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Россияне окажутся в неравных условиях после изменений 1 августа

URA.Ru02:15

Пенсии, земля и ипотека: что изменилось в жизни россиян с 1 августа

РЕН ТВ06:07

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Известия29 июля в 17:02

В августе жизнь россиян изменится: новые законы

Московский Комсомолец03:00

Россияне избавятся от «зарплатного рабства» и уйдут в ипотечные каникулы. Что еще нового будет в августе?

Телеканал 360°вчера в 17:01

Доходы работающих пенсионеров проиндексируют

Национальная служба новостейвчера в 02:47

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Газета.Ru04:54
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено 30 июля в 04:55
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
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Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
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«На сегодняшний день размер задолженности по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40%», - сказал министр.
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Происшествия

По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

Обновлено в 07:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
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Обновлено в 06:49
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

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Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, если бы он позвал ее в жены.
Обновлено в 04:56
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Обновлено вчера в 13:28
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Экономика

Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»

Обновлено в 05:51
Финансы

Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рубле

ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до уровня в 2-2,25% годовых.
Обновлено в 06:14
Общество

В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве

МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.
Обновлено в 02:31
Авто

Стартовали продажи нового Suzuki Jimny

Внедорожник Suzuki Jimny будет представлен в России в двух комплектациях по цене от 1 359 000 до 1 569 000 рублей.
Обновлено в 05:34
Экономика

Новый класс заёмщиков выявлен в России

Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Технологии

Андрей Устюжанин: нужно научить алгоритм решать задачи «медленного мозга»

Сегодня ИИ уже успешно применяется во многих областях – но до сих пор не может справиться с задачами, которые под силу мозгу ребенка.
Обновлено в 05:34
Происшествия

На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Обновлено в 02:06
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено в 06:15
Экономика

В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов

Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество

Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
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Инну Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:36
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