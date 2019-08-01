С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

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Шоу-бизнес Диана Шурыгина разбила мужу нос Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.

Армия и оружие Шойгу: ОАК удалось сократить задолженность перед Минобороны «На сегодняшний день размер задолженности по обязательствам прошлых лет удалось сократить на 40%», - сказал министр.

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Политика Захарова ответила на заявление МИД Франции о протестах в Москве МИД Франции с негодованием отреагировал на акции протеста, которые прошли в Москве 27 июля.

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Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.