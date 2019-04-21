Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресеньеREGNUM вчера в 21:37

Православный праздник Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье отмечают верующие в России и других странах 21 апреля. Так православные готовятся к Воскресению Христову, которое в 2019 году приходится на 28 апреля.
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Сжечь или в мусорку? Куда девать освященную вербу

РИА Новости01:00

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Известиявчера в 21:30

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

ТАССвчера в 17:03

Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

Вести.Ruвчера в 20:06

Православные отмечают Вербное воскресенье

Газета.Ruвчера в 18:53

Патриарх Кирилл совершит литургию в Вербное воскресенье

RT на русскомвчера в 21:03

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

ГТРК Вятка19 апреля в 11:15
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Происшествия

35 иностранцев погибли при взрывах на Шри-Ланке

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Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
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Хоккей

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Политика

Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
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Религия

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Почему именно веточки вербы стали символом этого православного праздника в России, каковы традиции Вербного воскресенья, нам рассказал настоятель Богоявленского собора в Москве, священник Александр Агейкин.
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Политика

Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
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Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
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Происшествия

Хакеры перевели на счета кемеровчан более двух миллионов рублей

Согласно материалам уголовного дела, в результате хакерской атаки со счёта одного из банков были списаны и перечислены различным людям 99 705 000 рублей, в том числе 2 285 000 рублей оказались у кемеровчан.
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L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Дракслера

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Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Политика

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
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Авто

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Культура

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
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Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов признан третьей звездой по итогам матчей плей-офф НХЛ, прошедших в субботу, сообщается на официальном сайте лиги.
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Общество

Во Фрунзенском районе появятся пять новых социальных объектов

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Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине

В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
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Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

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Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Мордовии

Три человека погибли в результате аварии в Темниковском районе Мордовии.
Обновлено в 04:33
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
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РФ может остановить корабли НАТО в Черном море контролем Босфора и Дарданеллы

Порядок следования военных судов через проливы регламентируется конвенцией Монтре, которая ограничивает присутствие в черноморской акватории кораблей ряда государств.
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Вход Господень в Иерусалим
Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
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