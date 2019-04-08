Для перехода на проектное финансирование не хватает 1 трлн рублейРБК 04:18

Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов стройотрасли потребуется господдержка в размере 1 трлн руб. до 2022 года. Соответствующие данные приводят аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщают «Известия».

Для перехода на проектное финансирование не хватает 1 трлн рублей

Футбол Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей» Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.

Политика Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.

Происшествия В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Общество Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.

Авто Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Шоу-бизнес После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене 21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.

Политика В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Шоу-бизнес Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Политика RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Политика Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.

Политика Медведев назначил Иванкова новым главой Роструда Другим распоряжением Медведев назначил прежнего главу Роструда Всеволода Вуколова заместителем министра труда и соцзащиты.

Экономика Российских автомобилистов ждут два новых налога Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.

Гаджеты Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.

Культура На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.

Музыка YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс» Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".

Общество ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.