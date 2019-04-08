Недвижимость
Для перехода на проектное финансирование не хватает 1 трлн рублейРБК 04:18
Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов стройотрасли потребуется господдержка в размере 1 трлн руб. до 2022 года. Соответствующие данные приводят аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщают «Известия».
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Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Общество
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
Обновлено в 05:25
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Мизулина опровергла свои слова о запрете йоги в СИЗО
Российский сенатор Елена Мизулина опровергла информацию о её предложении запретить занятия йогой в следственных изоляторах.
Обновлено в 06:35
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
После развода Марат Башаров отдал квартиру бывшей жене
21 марта 2019 года Марат Башаров развелся со своей супругой Елизаветой. Впрочем, на этом скандальная история их разрыва не закончилась.
Обновлено в 12:53
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
Обновлено в 04:02
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Сбой произошёл в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», с трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России.
Обновлено в 05:30
Авто
Электрокар Skoda Citigo попадёт в серию до конца года
Обновлено в 09:16
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.
Обновлено в 04:15
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика
Медведев назначил Иванкова новым главой Роструда
Другим распоряжением Медведев назначил прежнего главу Роструда Всеволода Вуколова заместителем министра труда и соцзащиты.
Обновлено в 12:43
Экономика
Российских автомобилистов ждут два новых налога
Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против технологии встроенных сим-карт
Российские мобильные операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» на совещании о перспективах использования встроенных сим-карт (eSim) выступили против внедрения этой технологии в России.
Обновлено в 03:41
Культура
На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения
В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Общество
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26