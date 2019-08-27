Общество
Российская газетаДля педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Учителям стоит воздержаться от публикации в соцсетях "информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей". Снимки в купальниках (если, конечно, это не порнография), под категорию "причиняющих вред здоровью" явно не попадают.
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с чего всё началось
Специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.Известия13:30
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Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.
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В России отмечают День отечественного кино
"Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.
Газета.Ru 13:21
Культура
Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel
РИА Новости 15:04
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
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Дана Борисова поедет в лагерь для зависимых вместе с матерью
Екатерина Ивановна была первой, кто забил тревогу, когда Дана стала зависима от наркотиков.
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Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews 16:11
Общество
«Дочка» «Ростеха» потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.
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Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.
Lenta.ru 16:27
Технологии
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На сколько увеличится портфель заказов после МАКС-2019, где состоится мировая премьера МС-21, станет известно уже в ближайшие дни.
Портал Поиск вчера в 15:21
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Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
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Газета.Ru 16:57
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Робота Федора доставят на МКС вручную после неудачной первой попытки
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Ferra вчера в 00:10
Хоккей
Уилсон — о скандале с кокаином: Кузнецов вырастет как игрок и личность
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В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
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Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
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Брат Погба: «Поль был бы очень важен для „Реала“ и Зидана»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Реал».
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