Специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.

с чего всё началось

Учителям стоит воздержаться от публикации в соцсетях "информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей". Снимки в купальниках (если, конечно, это не порнография), под категорию "причиняющих вред здоровью" явно не попадают.

Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях

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