Новые правила диспансеризации вступили в силу в РоссииСоловей.инфо вчера в 04:42

В России 6 мая вступили в силу новые правила диспансеризации. Об этом сообщает «Российская газета».

Новые правила диспансеризации вступили в силу в России

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