Футбол

Для форварда «Краснодара» Ари год окончен
Кубанские новости
вчера в 23:29

Мурад Мусаев выразил мнение, что нападающий команды Ари вряд ли успеет восстановиться после травмы к матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанской «Севильей».
Кубанские новостивчера в 23:29

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«Севилья» – «Краснодар». Ари, скорее всего, пропустит матч

Sports.ruвчера в 15:46

Мурад Мусаев: Вероятность того, что Ари сыграет с «Севильей», близка к нулю

Советский спортвчера в 12:27

Тренер «Краснодара»: Ари не сыграет с «Севильей», для него год окончен

РИА Новостивчера в 11:47

Мурад Мусаев: «Вероятность того, что Ари полетит на матч с „Севильей“ равна нулю»

Матч ТВвчера в 11:27

Мурад Мусаев: «Вероятность того, что Ари полетит на матч с „Севильей“ равна нулю»

Sportbox.RUвчера в 11:27

Мурад Мусаев: «Вероятность того, что Ари сыграет в Испании, равняется нулю»

Спорт-Экспрессвчера в 10:53

Мусаев: хотелось бы усилить «Краснодар» двумя игроками

Чемпионатвчера в 11:43
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«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес

Футболисты "Ривер Плейта" во втором финальном матче Кубка Либертадорес обыграли "Боку Хуниорс" и в 4-й раз в своей истории выиграли трофей.
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Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
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Футбол

ФК «Уфа» и «Краснодар» сыграли в ничью в последнем матче в 2018 году

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«Спартак» прилетел в Испанию на матч Лиги Европы с «Вильярреалом»

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В поединке 15-го тура «Дженоа» разделил очки со СПАЛ (1:1). Генуэзцы остались вдесятером уже на 11-й минуте, после удаления Кришито.
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Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.
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«Лилль» ушёл от поражения в матче с «Реймсом» в добавленное время

«Лилль» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.
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После 16 туров АПЛ Вулверхэмптон занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Ньюкасл с 13 баллами идет 15-м.
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Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

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Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»

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Гилерме рассказал о своей реакции на уход Акинфеева из сборной

Голкипер московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме рассказал, как отреагировал на заявление вратаря о завершении карьеры в национальной команде, передают "Известия".
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей. Цвета клуба - красно-белые.
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