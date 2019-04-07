Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на ЗападBFM.ru 14:19
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово». Продажи будут расширяться, поскольку на качественные российские активы у иностранных инвесторов сейчас хороший спрос.
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Эксперты сообщили об «окне возможностей» для россиян по привлечению $1,4 млрд
Rambler News Service11:43
Продажа акций En+ и «Русала» говорит об «окне возможностей» для российской экономики
Экономика сегодня12:58
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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Жители Самары засняли на видео падение метеорита
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Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
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ЦИК Украины напомнил Зеленскому и Порошенко о возможности выйти из игры
Ранее действующий глава государства Петр Порошенко призвал своего конкурента — шоумена Владимира Зеленского — выйти с ним на дебаты на киевском олимпийском стадионе 14 апреля, то есть в следующее воскресенье.
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Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:14
Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
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Шоу-бизнес
Пугачева репетирует юбилейный концерт без фонограммы
Всего неделя остается до юбилея Аллы Пугачевой, в честь которого примадонна даст грандиозный сольный концерт.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Москве 8 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В понедельник в Москве ожидается до 11 градусов тепла, небольшой дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Обновлено в 11:16
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Музыка
YouTube заблокировал клип группы «Альянс» – Парастаев
Обновлено в 12:55
Хоккей
СКА одержал победу над ЦСКА и сравнял счет в серии
Обновлено в 13:07
Авто
Обнародован ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в РФ в апреле
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие
Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено в 09:39
Политика
Выпали в осадок: фильм о Приштине взбесил западную пропаганду
Картина посвящена знаменитому броску на аэропорт Приштины в мае 1999 года российских военных под командованием Юнус-Бека Евкурова, нынешнего главы Ингушетии.
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Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие
Вооруженные до зубов посреди жилых домов: что бойцы НАТО делают в Таллине
Расширение НАТО на Восток - что на самом деле стоит за этой сухой формулировкой, можно своими глазами увидеть сейчас в Таллине, в 300 километрах от Санкт-Петербурга, где в эти дни бойцы НАТО отрабатывают ведение боев в городских условиях.
Обновлено в 13:03
Футбол
«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины
7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку
Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы
Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.
Обновлено в 12:15
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Технологии
Замглавы Минкомсвязи поделился прогнозами о будущем Рунета и соцсетей
«Пользователи наигрались, из-за чего ищут новые способы развлечений в сети», — приводит слова Волина агентство ТАСС.
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Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
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Общество
В Омске детский паровозик проехался под песни Rammstein
Обновлено в 11:31
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Происшествия
В московском автопарке сгорели два автобуса
Два автобуса полностью сгорели в автопарке на территории коммерческого перевозчика на севере Москвы, правоохранители рассматривают версию поджога, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 13:44