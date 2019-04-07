Для акций российских компаний открылось окно возможностей на ЗападBFM.ru 14:19

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово». Продажи будут расширяться, поскольку на качественные российские активы у иностранных инвесторов сейчас хороший спрос.

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

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