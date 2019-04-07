Экономика

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкцийВестник Кавказа вчера в 10:15

Снятие санкций США с UC Rusal и En+ дало резкий толчок российским компаниям, которые начали привлекать средства на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.
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Эксперты сообщили об «окне возможностей» для россиян по привлечению $1,4 млрд

Rambler News Serviceвчера в 11:43

Bloomberg: россияне могут привлечь $1,4 млрд после снятия санкций с компаний Дерипаски

Коммерсантъвчера в 15:40

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Царьградвчера в 13:20

У российских компаний появился шанс завладеть 1,4 млрд долларов на фоне санкций

URA.Ruвчера в 15:42

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

BFM.ruвчера в 14:19

Bloomberg сообщил о шансах россиян привлечь $1,4 млрд на фоне санкций США

РБКвчера в 10:04

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

Вестник Кавказавчера в 10:15
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Обновлено в 02:32
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Кремль не обсуждает изменения в Конституции России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает участия в дискуссиях о возможном внесении изменений в Конституцию РФ.
Обновлено в 06:26
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В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Как уходила из жизни звезда «Девчат» Надежда Румянцева

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Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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Порошенко уволил губернатора Одесской области

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Известный российский актер, звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский развелся с женой, фотомоделью Ириной Маирко.
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«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

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Дарья Сагалова стала многодетной мамой

Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
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