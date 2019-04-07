Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкцийВестник Кавказа вчера в 10:15

Снятие санкций США с UC Rusal и En+ дало резкий толчок российским компаниям, которые начали привлекать средства на рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов. Агентство отмечает, что благодаря открывшемуся "окну возможностей" российские компании в ближайшее время могут привлечь $1,4 млрд.

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

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