Экономика
Для акций российских компаний открылось окно возможностей на ЗападBFM.ru 14:19
По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово». Продажи будут расширяться, поскольку на качественные российские активы у иностранных инвесторов сейчас хороший спрос.
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Эксперты сообщили об «окне возможностей» для россиян по привлечению $1,4 млрд
Rambler News Service11:43
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