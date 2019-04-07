Для акций российских компаний открылось окно возможностей на ЗападBFM.ru 14:19

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово». Продажи будут расширяться, поскольку на качественные российские активы у иностранных инвесторов сейчас хороший спрос.

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.

Футбол Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать» "Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Авто Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Происшествия Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.

Футбол Каррера жестко отреагировал на критику Федуна Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Общество Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Футбол Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.

Происшествия Землетрясение произошло в Черном море Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.

Шоу-бизнес Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.

Футбол «Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины 7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.

Космос Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.

Происшествия Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец» Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.

Политика Зеленский пообещал сохранить курс Украины в НАТО и ЕС Актер Владимир Зеленский заявил в воскресенье в эфире телеканала "Украина", что в случае победы во втором туре не собирается менять курс евроинтеграции страны.