Экономика

Для акций российских компаний открылось окно возможностей на ЗападBFM.ru 14:19

По информации Bloomberg, свои акции продали компании «Полюс», Evraz, «Норильский никель», группа «Черкизово». Продажи будут расширяться, поскольку на качественные российские активы у иностранных инвесторов сейчас хороший спрос.
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Для акций российских компаний открылось окно возможностей на Запад

BFM.ru14:19

Bloomberg: россияне могут привлечь $1,4 млрд после снятия санкций с компаний Дерипаски

Коммерсантъ15:40

В американских СМИ подсчитали, что в Россию из-за санкций США могут прийти 1,4 миллиарда долларов

Царьград13:20

Эксперты сообщили об «окне возможностей» для россиян по привлечению $1,4 млрд

Rambler News Service11:43

У российских компаний появился шанс завладеть 1,4 млрд долларов на фоне санкций

URA.Ru15:42

Bloomberg сообщил о шансах россиян привлечь $1,4 млрд на фоне санкций США

РБК10:04

Российские компании могут получить $1,4 млрд на фоне санкций

Вестник Кавказа10:15
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Политика

ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Футбол

Масалитин: «„Спартак“ мог спокойно выигрывать»

"Спартак" практически во всех компонентах обыгрывал ЦСКА в первом отрезке, они спокойно могли выигрывать.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Появилось видео эвакуации американских военных из Ливии

Обновлено в 08:59
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Авто

Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Футбол

Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес

Гарик Харламов высмеял роман Собчак и Богомолова

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Как можно так выглядеть: Виктория Лопырева опубликовала свое фото за день до родов

Обновлено в 14:24
Политика

Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров

Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:46
Общество

Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга

Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Футбол

Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Наука

NASA: Извержение супервулкана приведет к гибели человечества

Оказалось, что активация Йеллоустоуна приведет к гибели человечества.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Землетрясение произошло в Черном море

Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти выбил «Динамо» из Кубка Украины

7 апреля между коллективами «Шахтер» и «Динамо» на стадионе «Металлист» был разыгран матч ¼ финала Кубка Украины 2018/19.
Обновлено в 12:54
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Космос

Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект

Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Технологии

WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки

Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
Обновлено в 13:21
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 15:29
Политика

Зеленский пообещал сохранить курс Украины в НАТО и ЕС

Актер Владимир Зеленский заявил в воскресенье в эфире телеканала "Украина", что в случае победы во втором туре не собирается менять курс евроинтеграции страны.
Обновлено в 13:50
Наука

Кошки вслед за собаками учатся запоминать свои имена

Обновлено 04 апреля в 14:15
Происшествия

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
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