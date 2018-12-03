Армия и оружие

Для ВМФ разработан проект универсальных боевых кораблей
ТК Звезда
06:17

Объединенная судостроительная корпорация разработала для Военно-Морского Флота России проект универсальных боевых кораблей, которые смогут совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.
ТК Звезда06:17

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ОСК создаст универсальные боевые корабли

Коммерсантъ07:48

В России модернизируют и построят еще несколько кораблей проекта 11711

РИА Новости07:17

В России создают универсальный модульный боевой корабль

Вести.Ru05:54

Глава ОСК рассказал о разработке нового гибридного корабля для ВМФ

РБК05:08

Завершились испытания российских силовых установок для боевых кораблей

Российская газета04:56

РФ завершила испытания новых турбин для военных судов

News.ru04:54

ОСК разработала проект универсальных боевых кораблей

ТАСС04:13
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Армия и оружие

На Украине начались военные сборы резервистов

На Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва, сообщает Генштаб Вооруженных сил страны в Facebook.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Осетинская вершина получила имя Героя России Александра Прохоренко

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Командующий войсками ЮВО прибыл в Дагестан с рабочим визитом

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников прибыл в Дагестан для проверки готовности новых подразделений Каспийской флотилии.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Военная авиабаза под Новосибирском переформирована в вертолетный полк

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ

Армия Сирии продолжает борьбу с боевиками на своей территории.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

У астраханских военных начался новый учебный год

Учебный процесс сегодня начался во всех воинских частях Центра. Сразу после построения военные приступили к лекциям.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

США и Британия могут поссориться из-за F-35

Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год

Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что на дебютной выставке военной техники EDEX-2018 в столице Египта госкомпания представит около 300 образцов производимой продукции.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

Володин: Действия Киева ставят мир на грань войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введение военного положения на Украине ставит мир на грань войны.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

В Мариуполь на выходных прибыли 6 групп западных журналистов

В течение двух дней в Мариуполь прибыли 6 групп западных журналистов, среди которых «CNN», «Associated Press» и «ВВС».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году

Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Директор Правового департамента Минобороны РФ поздравил военных юристов с профессиональным праздником

Специалисты юридической службы ВС РФ участвуют в формировании нормативной правовой базы в области обороны, вносят весомый вклад в разработку законодательных актов о прохождении военной службы и социальной защищенности военнослужащих.
Обновлено в 10:10
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