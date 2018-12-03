Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных целей. Об этом сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине начались сборы резервистов

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии ударом беспилотника США уничтожен главарь террористов В Сирии принадлежащий коалиции во главе с Соединенными Штатами ударный беспилотник ликвидировал одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Умарайна, передает телеканал Fox News.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Армия и оружие Армия и оружие Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.

Армия и оружие Армия и оружие Истребитель F-35 может рассорить Великобританию и США Как сообщил телеканалу источник в Минобороны королевства, ведомство планировало закупить у американских соратников 138 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 типа В (морского базирования), но в настоящее время планы изменились и британские военные планируют часть из вышеназванных истребителей заменить на F-35 типа А (наземного базирования).

Армия и оружие Армия и оружие Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители

Армия и оружие Армия и оружие Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.

Армия и оружие Армия и оружие Горе в Северной Осетии присвоено имя погибшего в Сирии Героя России Правительство России присвоило горе высотой более 3800 метров в Северной Осетии имя Героя России Александра Прохоренко, который погиб под Пальмирой.

Армия и оружие Армия и оружие Грузовик с бойцами ВСУ подорвался в Донбассе, есть погибшие

Армия и оружие Армия и оружие Киев планирует потратить почти $36 млн на производство пороха Украинская компания «Укроборонпром» намерена потратить более 1 млрд гривен (36 млн долларов) на производство пороха и метательных зарядов.

Армия и оружие Армия и оружие Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.

Армия и оружие Армия и оружие В Мариуполь на выходных прибыли 6 групп западных журналистов В течение двух дней в Мариуполь прибыли 6 групп западных журналистов, среди которых «CNN», «Associated Press» и «ВВС».

Армия и оружие Армия и оружие В Восточном военном округе началась сдача нормативов по стрельбе