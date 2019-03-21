Происшествия
Для Павла Гриба запросили 6 лет общего режимаГрани.ру вчера в 07:14
В прениях сторон по делу о подстрекательстве к теракту, сфабрикованному в России против 20-летнего украинца Павла Гриба, прокурор Алексей Ханеня потребовал для подсудимого 6 лет общего режима. Об этом сообщает "Кавказский узел". Начало прений ожидалось еще на прошлой неделе, 15 марта.
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с чего всё началось
Гособвинитель на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда потребовал приговорить обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба к шести годам колонии, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.Интерфаксвчера в 05:52
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Российская прокуратура потребовала 6 лет колонии для украинца Гриба
Московский Комсомолецвчера в 06:04
Прокуратура потребовала 6 лет колонии для украинца Павла Гриба по делу о подстрекательстве к теракту
Новая газетавчера в 06:36
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