Для Павла Гриба запросили 6 лет общего режимаГрани.ру вчера в 07:14

Гособвинитель на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда потребовал приговорить обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба к шести годам колонии, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

с чего всё началось

В прениях сторон по делу о подстрекательстве к теракту, сфабрикованному в России против 20-летнего украинца Павла Гриба, прокурор Алексей Ханеня потребовал для подсудимого 6 лет общего режима. Об этом сообщает "Кавказский узел". Начало прений ожидалось еще на прошлой неделе, 15 марта.

Для Павла Гриба запросили 6 лет общего режима

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