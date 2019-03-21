Происшествия

Для Павла Гриба запросили 6 лет общего режимаГрани.ру вчера в 07:14

В прениях сторон по делу о подстрекательстве к теракту, сфабрикованному в России против 20-летнего украинца Павла Гриба, прокурор Алексей Ханеня потребовал для подсудимого 6 лет общего режима. Об этом сообщает "Кавказский узел". Начало прений ожидалось еще на прошлой неделе, 15 марта.
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Российский прокурор потребовал 6 лет колонии для украинца Гриба

Гособвинитель на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда потребовал приговорить обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба к шести годам колонии, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.
Интерфаксвчера в 05:52

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Для украинца Павла Гриба запросили шесть лет колонии

Коммерсантъвчера в 08:34

Прокурор попросил назначить шесть лет заключения украинцу Павлу Грибу

Российская газетавчера в 07:36

Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу

РИА Новостивчера в 05:42

Российская прокуратура потребовала 6 лет колонии для украинца Гриба

Московский Комсомолецвчера в 06:04

Прокурор просит шесть лет колонии для украинца Гриба, обвиняемого в призывах к теракту

ТАССвчера в 05:56

Прокурор запросил для Гриба шесть лет колонии

Кавказский узелвчера в 05:52

Прокуратура потребовала 6 лет колонии для украинца Павла Гриба по делу о подстрекательстве к теракту

Новая газетавчера в 06:36
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Происшествия

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Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.
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Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

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Политика

Вучич в день 20-летия со дня бомбардировки Югославии: Надеюсь, мы будем сохранять мир

Ровно 20 лет назад на города сбросили тысячи снарядов.
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Технологии

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ЦБ разработает меры по борьбе с телефонными мошенниками

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Обновлено в 09:32
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СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

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ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

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Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

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Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

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В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

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Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.
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Росстат: уровень бедности в России упал до рекорда

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