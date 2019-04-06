Футбол
Для «Интера» выбрали нового тренераГазета.Ru 01:20
Экс-наставник туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Антонио Конте готов с лета начать работу в миланском "Интере", сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, специалист уже согласился продать в другой клуб аргентинского нападающего Мауро Икарди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Конте возглавит «Интер» по окончании сезона, он уже потребовал продать Икарди
Советский спортвчера в 12:16
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Единоборства
Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Противолодочный самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 00:06
Политика
Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО
Россия снова выиграла спор в ВТО Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала Россию победителем торгового спора с Украиной в вопросе ограничений торгового транзита, которые были введены в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:03
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
В США обвинили Индию во лжи об уничтожении пакистанского F-16
В начале марта высокопоставленный офицер ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21, управляемый командиром авиационного звена Абхинанданом Вартхаманом, сбил самолет F-16 пакистанских ВВС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантное постельное фото
Обновлено в 01:09
Хоккей
«Коламбус» вышел в плей-офф с помощью гола и буллита Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:22
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.
Обновлено вчера в 04:36
Авто
Назван ТОП-10 автомобилей, от которых избавляются в первый год
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Половина продаж люксовых автомобилей в 2018 году пришлась на юрлица
На втором месте находится марка Bentley (125 шт.), которой принадлежит шестая часть купленных юрлицами люксовых машин.
Обновлено в 01:00
Политика
Нил Ушаков снят с поста мэра Риги
Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Транспорт
В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро
В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»
Лидер "Челси" Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без упоминаний о ЕС
Как сообщает в своих новостях Press Association со ссылкой на министерство внутренних дел Великобритании, британцам сейчас доступны паспорта и старого типа, с символикой ЕС на обложке.
Обновлено в 00:48
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ
Обновлено вчера в 16:51
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Подруга проговорилась об истинной причине смерти Данелии
Сценарист Виктория Токарева, подруга мэтра кино, рассказала о том, что Георгия Данелию долгие годы мучила совесть.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за строительства стены
Сразу 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа, поскольку регионы не согласны с финансированием из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Американцы разработали складную носимую роборуку
Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом движения.
Обновлено вчера в 13:52