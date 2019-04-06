Футбол

Для «Интера» выбрали нового тренераГазета.Ru 01:20

Экс-наставник туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Антонио Конте готов с лета начать работу в миланском "Интере", сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, специалист уже согласился продать в другой клуб аргентинского нападающего Мауро Икарди.
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Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди

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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
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