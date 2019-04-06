Футбол

Для «Интера» выбрали нового тренераГазета.Ru 01:20

Экс-наставник туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Антонио Конте готов с лета начать работу в миланском "Интере", сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, специалист уже согласился продать в другой клуб аргентинского нападающего Мауро Икарди.
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СМИ: Конте станет главным тренером «Интера»

Матч ТВвчера в 16:00

СМИ: Конте летом возглавит «Интер» и одобрил продажу Икарди в другой клуб

РИА Новостивчера в 14:05

Конте готов возглавить «Интер». Антонио уже одобрил продажу клубом Икарди

Sport24.ruвчера в 11:43

Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди

Чемпионатвчера в 12:59

СМИ: Конте возглавит «Интер» по окончании сезона, он уже потребовал продать Икарди

Советский спортвчера в 12:16

СМИ: Конте в следующем сезоне возглавит «Интер»

Спорт-Экспрессвчера в 13:03

Итальянские СМИ: «Конте согласился возглавить „Интер“»

Sport.ruвчера в 13:28
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди

В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»

Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
Обновлено в 02:47
Экономика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал, что его ждёт после ухода из Black Star

Егор Крид впервые вышел в свет с момента начала шумихи в СМИ о его уходе из Black Star.
Обновлено в 03:07
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Мамаев даже в ущемление своих прав перешел из двухместной камеры в 12-местную, чтобы иногда играть в футбол.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Кино

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Обновлено вчера в 19:22
Политика

20 штатов подали в суд на Дональда Трампа

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила прессе, что не менее 20 штатов намерены через суд запретить Трампу расходовать 1,6 млрд долларов на укрепление силового присутствия на границе с Мексикой.
Обновлено в 04:17
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 03:38
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Музыка

Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению

Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ на 20%

Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В центре Челябинска волк покусал ребенка

Обновлено в 04:01
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Теннис

Павлюченкова проиграла Азаренко в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Анастасии Волочковой

Небывалый ажиотаж вызвал в Сети очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», героиней которого стала Анастасия Волочкова.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

На Канонерском острове нашли мешки с кусками человеческого тела

В Кировском районе Петербурга нашли мешки с кусками человеческого тела.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Мятежный генерал Хафтар продолжил наступление на столицу Ливии

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»

Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Общество

Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов

Оценщики полагают, что за нее можно выручить не менее 100 тысяч фунтов стерлингов (8,6 миллиона рублей).
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Сивков рассказал о главном преимуществе российских ПКР «Москит»

Доктор военных наук, вице-президент РА РАН Константин объяснил, в чем главное преимущество новых российских ракет «Москит».
Обновлено вчера в 13:53
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков

После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Политика

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе главы белорусского государства.
Обновлено в 04:29
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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