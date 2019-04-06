Футбол

Для «Интера» выбрали нового тренераГазета.Ru 01:20

Экс-наставник туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Антонио Конте готов с лета начать работу в миланском "Интере", сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, специалист уже согласился продать в другой клуб аргентинского нападающего Мауро Икарди.
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СМИ: Конте возглавит «Интер» по окончании сезона, он уже потребовал продать Икарди

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СМИ: Конте летом возглавит «Интер» и одобрил продажу Икарди в другой клуб

РИА Новостивчера в 14:05

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СМИ: Моуринью хочет возглавить «Интер», но миланцы предпочитают Конте

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Конте готов возглавить «Интер». Антонио уже одобрил продажу клубом Икарди

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Sport.ruвчера в 13:28
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Сколько опасных астероидов находится под наблюдением NASA

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