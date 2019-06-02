Дальневосточников хотят удержать льготными кредитамиEastRussia вчера в 20:08

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

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Гарантийные фонды целевого кредитования хотят создать на Дальнем Востоке, чтобы жители регионов ДФО могли получать займы на льготных условиях. Фонд станет поручителем при оформлении кредитов. Это предложение выдвинула Общественная палата.

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