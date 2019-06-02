Финансы

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитованияREGNUM 21:13

Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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За льготные кредиты жителям Дальнего Востока взялись по-крупному

Konkurent.ru18:46

На Дальнем Востоке планируют ввести льготные займы для населения

Весьма20:49

СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Накануне.Ru20:20

Дальневосточников хотят удержать льготными кредитами

EastRussia20:08

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования

REGNUM21:13

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Известия17:01
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Общество

Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию

Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено в 10:08
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес

Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет

Дочь Белуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет на показе коллекции Dolce&Gabbana.
Обновлено в 21:18
Общество

Почему в России даже работа не спасает от бедности

Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона, еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае.
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Крыму погиб российский биатлонист

Обновлено в 09:50
Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на 17 июня

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 17 июня.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Политика

Пушков назвал показательным видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 07:09
Единоборства

Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу

Обновлено в 11:43
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области

Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Происшествия

В результате ДТП с автобусом в Венесуэле погибли 16 человек

Обновлено в 20:45
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери

Отец известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся после борьбы с раком мозга четыре года назад, Владимир Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Политика

Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Кино

Стал известен победитель кинофестиваля «Кинотавр»

Победителем 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» стала лента режиссера Бориса Акопова «Бык», данное решение 16 июня огласило жюри конкурса во время торжественной церемонии его закрытия.
Обновлено в 16:58
Политика

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.
Обновлено в 20:14
Общество

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг

В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Общество

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных

Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика

Индия ввела пошлины на товары из США

Как напоминает «Газета.Ru», впервые Индия объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Светлана Иванова подала документы в избирком Сахалинской области

Подать документы в областную избирательную комиссию могут кандидаты как в порядке самовыдвижения, так и выдвинутые избирательными объединениями — политическими партиями.
Обновлено в 21:40
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