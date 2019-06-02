Финансы
Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитованияREGNUM 21:13
Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:11, Вашингтон
Общество
Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию
Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено в 10:08
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Белуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет на показе коллекции Dolce&Gabbana.
Обновлено в 21:18
Общество
Почему в России даже работа не спасает от бедности
Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона, еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено в 09:50
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Общество
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности на 17 июня
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 17 июня.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Единоборства
Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу
Обновлено в 11:43
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Обновлено в 19:47
Общество
Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие сутки в Ростове и области
Как проинформировали в ГУ МЧС РФ по Ростовской области, местами на территории Донского региона ожидаются ливни с грозами, не исключен град, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 20-23 метров в секунду.
Обновлено в 18:21
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери
Отец известной певицы Жанны Фриске, скончавшейся после борьбы с раком мозга четыре года назад, Владимир Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева
В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41
Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Кино
Стал известен победитель кинофестиваля «Кинотавр»
Победителем 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» стала лента режиссера Бориса Акопова «Бык», данное решение 16 июня огласило жюри конкурса во время торжественной церемонии его закрытия.
Обновлено в 16:58
Политика
Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина
Великобритания и Россия изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Терезы Мэй и президента РФ Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.
Обновлено в 20:14
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Общество
В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных
Некоторые представители региональных властей предложили лишить государственных пособий тех людей, у которых есть огород или свободная жилая площадь.
Обновлено в 20:00
Политика
Индия ввела пошлины на товары из США
Как напоминает «Газета.Ru», впервые Индия объявила о планах ввести новые тарифы год назад в ответ на повышение пошлин США на индийскую сталь и алюминий.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Светлана Иванова подала документы в избирком Сахалинской области
Подать документы в областную избирательную комиссию могут кандидаты как в порядке самовыдвижения, так и выдвинутые избирательными объединениями — политическими партиями.
Обновлено в 21:40