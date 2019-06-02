Финансы

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитованияREGNUM вчера в 21:13

Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как Гарантийный фонд области помогает развитию предпринимательства в регионе

Don2402:00

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования

REGNUMвчера в 21:13

На Дальнем Востоке планируют ввести льготные займы для населения

Весьмавчера в 20:49

Дальневосточников хотят удержать льготными кредитами

EastRussiaвчера в 20:08

СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Накануне.Ruвчера в 20:20

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Известиявчера в 17:01

За льготные кредиты жителям Дальнего Востока взялись по-крупному

Konkurent.ruвчера в 18:46
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Футбол

В Неаполе сорвали именную табличку Сарри

В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Медики признали опасность офисной работы для здоровья

Ученые рассказали о том, что работа в офисе опасна для здоровья человека. Об этом сообщили специалисты британского общества Mind.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом

Российская певица Алена Свиридова показала фото подросшего сына-кадета. Исполнительница гордится своим ребенком.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД России.
Обновлено в 02:23
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Минниханов прибыл с рабочим визитом в Китай

Президент РТ Рустам Минниханов прибыл в столицу провинции Хэйлунцзян — город Харбин, где примет участие в мероприятиях VI Российско-Китайского ЭКСПО-2019, передает пресс-служба Президента РТ.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Футбол

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено вчера в 12:59
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города

Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
Обновлено в 01:21
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии

В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Происшествия

17-летнего биатлониста нашли мёртвым после пробежки на сборах в Крыму

Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие

ВКС России получили два новейших истребителя МиГ-35

Воздушно-космические силы России получили два новейших истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:15
Хоккей

Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

Роскачество запускает экспертизу телемедицинских мобильных приложений

Роскачество начало исследование телемедицинских мобильных приложений. Осенью будет составлен рейтинг лучших из них.
Обновлено в 01:00
Футбол

Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Обновлено вчера в 22:38
Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати покинула Россию

Невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова покинула Россию. Беременная девушка решила отдохнуть от столичной суеты и шума.
Обновлено вчера в 19:21
Религия

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Общество

На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов

Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

Командование ВСУ бездоказательно обвинило ополченцев Донбасса в обстрелах мирных жителей

Вооруженные силы республик Донбасса якобы совершают обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры "с целью спровоцировать ВСУ перед очередной встречей трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске".
Обновлено в 01:21
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