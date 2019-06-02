Финансы

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитованияREGNUM вчера в 21:13

Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
Известиявчера в 17:01

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Как Гарантийный фонд области помогает развитию предпринимательства в регионе

Don2402:00

За льготные кредиты жителям Дальнего Востока взялись по-крупному

Konkurent.ruвчера в 18:46

На Дальнем Востоке планируют ввести льготные займы для населения

Весьмавчера в 20:49

СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Накануне.Ruвчера в 20:20

Дальневосточников хотят удержать льготными кредитами

EastRussiaвчера в 20:08

Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования

REGNUMвчера в 21:13

Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Армия и оружие

ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35

Обновлено в 01:05
Политика

В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»

В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Обновлено в 03:32
Политика

Индия начала торговую войну с США

Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Финансы

Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах

Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

В США на выпускном вечере произошла стрельба

В американском городе Филадельфия на выпускном вечере произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество

Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят

Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы

Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Кино

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Авто

Эксперты назвали самые популярные уловки автомехаников на СТО

Как утверждают эксперты автомобильного портала car.ru, одна из таких сомнительных услуг, которую могут навязать на СТО — это чистка датчика расхода воздуха.
Обновлено в 00:10
Политика

Два миллиона человек приняли участие в протестных акциях в Гонконге

Обновлено в 01:26
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Росконтроль назвал лучшие свиные стейки

Обновлено в 03:07
Происшествия

Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке

Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана

Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Политика

The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)

Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10

Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Хоккей

Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
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