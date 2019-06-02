Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитованияREGNUM вчера в 21:13

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.

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Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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