Финансы
Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитованияREGNUM вчера в 21:13
Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Обновлено в 01:05
Политика
В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»
В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Финансы
Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах
Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Германии задержали предполагаемого убийцу политика
Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
В США на выпускном вечере произошла стрельба
В американском городе Филадельфия на выпускном вечере произошла стрельба, в результате которой погиб человек.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Общество
Просивших убежища в Канаде жителей Кузбасса переселят
Жители кемеровского города Киселевска попросили статуса беженцев в видеообращении к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антониу Гутерришу.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы
Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Кино
Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»
Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Эксперты назвали самые популярные уловки автомехаников на СТО
Как утверждают эксперты автомобильного портала car.ru, одна из таких сомнительных услуг, которую могут навязать на СТО — это чистка датчика расхода воздуха.
Обновлено в 00:10
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
Росконтроль назвал лучшие свиные стейки
Обновлено в 03:07
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана
Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Политика
The Baltimore Sun (США): оскорбительное отношение к России в годовщину высадки войск союзников в Нормандии — это тревожный недосмотр (The Baltimore Sun)
Как написала газета «Балтимор сан» 6 июня, жалкая попытка оправдать такое оскорбительное решение сводилась к тому, что «Россия не принимала участия в высадке десанта союзников в Нормандии».
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10
Инсайдером в сети были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат Android 10. В этом списке оказался в общей сложности 21 смартфон.
Обновлено вчера в 14:54
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22