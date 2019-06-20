Общество
Длинный рабочий день угрожает инсультомУралинформбюро 07:42
Рабочий день более 10 часов может стать причиной инсульта. К такому выводу пришли ученые Парижского госпиталя в Версале, передает "Уралинформбюро".
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До чего может довести 10-часовой рабочий день, установили специалисты
Екатеринбург в эфиревчера в 11:57
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Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
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Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.
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Зайон Уильямсон выбран под первым номером на драфте НБА-2019
Под первым номером «Новый Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона, форварда Дьюка.
Обновлено 19 июня в 13:26
Происшествия
Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси
Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.
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Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
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21 июня наступит самая короткая ночь в году
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В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
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Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
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В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму
Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своих внуках
Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Происшествия
Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ
Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Авто
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Три российских корабля обнаружили военные Латвии у своих границ
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что они заметили недалеко от своих границ три российских военных корабля.
Обновлено в 07:14
Экономика
Сбербанк проработает вопрос по льготной ипотеке для многодетных семей
Сбербанк России обсуждает вопрос, как исполнить поручение президента России Владимира Путина по предоставлению доступной льготной ипотеки для многодетных семей, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
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Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку
Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
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Армия и оружие
США запретили своим авиакомпаниям полеты над Ираном
Американским авиакомпаниям запрещено летать в воздушном пространстве Ирана после случая со сбитым беспилотником.
Обновлено в 01:14
Наука
Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин
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Музыка
Сын Виктора Цоя порекомендовал Ивану Урганту сделать татуировку
Александр Цой продемонстрировал свежую татуировку на левом предплечье.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Квят рассказал, почему заменили двигатель в его болиде
Российский пилот «Торо Россо», гонщик «Формулы-1» Даниил Квят рассказал, почему команда заменила двигатель в его болиде перед Гран-при Франции.
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Общество
СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки
В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
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