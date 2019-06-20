Длинный рабочий день угрожает инсультомУралинформбюро 07:42

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Происшествия Полиция задержала более 300 участников акции протеста в Тбилиси Полиция Грузии задержала 305 участников акции протеста в Тбилиси 20 июня, говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД страны.

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Происшествия МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

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Путешествия В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

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