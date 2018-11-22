Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубльТАСС08:04
Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат. По данным статистики, с начала 2018 года дизель подорожал на 14%, а бензин - на 9,3%.
ТАСС08:04
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Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов
Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.
Обновлено в 17:28
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Саудовская Аравия прогнозирует слабый спрос на нефть в январе
Саудовская Аравия ожидает слабый спрос на нефть в начале следующего года и будет реагировать соответствующим образом, сообщил в четверг министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.
Обновлено в 18:45
Энергетика
Надежное теплоснабжение городов Сибири сохранят инвестиции
Возможностям для привлечения инвестиций в отрасль теплоснабжения и изменению сложившегося рынка тепловой энергии был посвящён круглый стол, который организовала ежедневная деловая газета «Ведомости» во второй день IX Сибирского энергетического форума, проходящего в Красноярске.
Обновлено в 21:28
Энергетика
Цены на нефть достигли восьмимесячных минимумов
Обновлено в 13:01
Энергетика
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Минэнерго ожидает роста энергопотребления в отопительный сезон на 2,2%
Министерство энергетики прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в предстоящий осенне-зимний период на 2,2%, заявил глава ведомства Александр Новак в ходе заседания правительства.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Разработана программа газификации Красноярского края до 2023 года
Разработана 5-летняя программа газификации Красноярского края.
Обновлено в 21:34
Энергетика
Дагестан наложил три штрафа на «Газпром»
Антимонопольное ведомство притянуло «Газпром» к ответственности и наложило штраф в размере 3 миллионов рублей.
Обновлено в 21:00
Энергетика
«Ямал СПГ» ускорил поставку грузов через Норвегию
Танкеры завода «Ямал СПГ» осуществили перевалку сжиженного природного газа на севере Норвегии. Это поможет ускорить поставку грузов.
Обновлено в 21:00
Энергетика
В Саратовской области открыты семь месторождений нефти и газа
В Саратовской области с начала 2018 года были открыты семь месторождений нефти и газа.
Обновлено в 19:59
Энергетика
Подарок к Дню благодарения. Американские акции завершили торги ростом
Инвесторы получили неплохой подарок к Дню Благодарения: в канун торжества акции в большинстве своем завершили торги в плюсе.
Обновлено в 10:19
Энергетика
«Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий
В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Долги за газ теплоснабжающих организаций Дона достигли 800 млн руб
За год сумма увеличилась более чем вдвое За прошедший год долги за газ теплоснабжающих компаний Ростовской области выросли более чем вдвое и достигли 788 млн руб. Об этом рассказали в компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".
Обновлено в 22:05
Энергетика
Из-за СПГ-терминала газ в Литве для потребителей подорожает на 20%
В Литве газ для бытовых потребителей с 1 января 2019 года подорожает сразу минимум на 15−20% из-за того, что компонент по содержанию СПГ-терминала в Клайпеде возрастёт до 618,94 евро за мегаватт-час — это сразу на 31,7% выше, чем было, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:29
Энергетика
Бензоколонка продаст и газ
В республике сегодня функционируют более 20 фирменных заправок, в том числе четыре многотопливные АЗС, где кроме стандартных видов моторного топлива реализуют и сжиженный углеводородный газ.
Обновлено в 13:44