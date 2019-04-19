Футбол
«Дижон» вырвал победу у «Ренна» в домашнем матчеСоветский спорт 14:56
Дижон на своем поле принимал Ренн и одержал победу со счетом 3:2. В составе победителей по мячу забили Наиф Агуэрд (20-я минута), Бенжамин Жаннот (55) и Уэс Саид (83).
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