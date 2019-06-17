Футбол

«Дижон» подписал 12-летнего МессиSoccer.ru 15:27

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«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба. Ранее юный футболист выступал за команду «Версаль 78».
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