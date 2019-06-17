Футбол
«Дижон» подписал 12-летнего МессиSoccer.ru 15:27
«Дижон» оформил трансфер молодого футболиста Райана Месси. 12-летний игрок будет числиться в академии французского клуба. Ранее юный футболист выступал за команду «Версаль 78».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
Обновлено в 15:38
Экономика
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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире.
Обновлено в 12:25
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Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Гаджеты
Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов
Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
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Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
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Redmi K20 Pro стал самым быстрым смартфоном по версии AnTuTu
Как известно, аппарат Redmi K20 Pro базируется на процессоре Snapdragon 855, а также получил восемь гигабайтов оперативной и до 256 гигабайтов собственной физической памяти.
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Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продают израильскому миллиардеру
Аукционный дом Sotheby's будет продан франко-израильскому миллиардеру Патрику Драи, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:57
Экономика
Минэнерго поддержало идею «Россетей» ускоренно повысить тарифы
Минэнерго в целом поддерживает предложение компании «Россети» об ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей, сообщили в министерстве.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Кино
Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
Обновлено в 14:17
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Общество
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
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В Китае за час произошло второе сильное землетрясение
В провинции Сычуань на юго-западе Китая за час произошло второе сильное землетрясение.
Обновлено в 12:07
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Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
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Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
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Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
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США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
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Авто
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen
Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
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Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
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Стали известны марки с самым молодым автопарком в РФ
Обновлено в 09:16
Здоровье
В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров
От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01