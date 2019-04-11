Футбол
«Дижон» поделил очки с «Амьеном»Матч ТВ 14:54
Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам встречи «Дижон» остался на восемнадцатом месте в таблице, у него 25 очков, а «Амьен» идет пятнадцатым, у него 32 очка.
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