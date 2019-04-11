Футбол

«Дижон» поделил очки с «Амьеном»Матч ТВ 14:54

Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам встречи «Дижон» остался на восемнадцатом месте в таблице, у него 25 очков, а «Амьен» идет пятнадцатым, у него 32 очка.
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«Дижон» и «Амьен» сыграли вничью

Спорт-Экспресс15:10

«Дижон» и «Амьен» разошлись миром

Советский спорт15:03

«Дижон» и «Амьен» разошлись миром в 32-м туре чемпионата Франции

РИА Новости15:03

«Дижон» и «Амьен» поделили очки в матче 32-го тура Лиги 1

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«Дижон» поделил очки с «Амьеном»

Матч ТВ14:54

Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Нанта»

Sports.ru03:53

«Дижон» - «Амьен»: как откроется тур Лиги1?

Все про Спорт рувчера в 09:58
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Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Экономика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено в 11:56
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Экономика

У самых богатых россиян стало больше сбережений

Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Политика

Анатолий Гриценко заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению в публичных призывах осуществлять теракты в России.
Обновлено в 10:10
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено в 14:31
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Политика

В «Транснефти» оценили состояние трубопроводов в Белоруссии

Нефтепроводы на территории Белоруссии находятся в удовлетворительном состоянии. Оценку инфраструктуры провели в компании «Транснефть».
Обновлено в 09:48
Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Кино

В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»

Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
Обновлено в 14:49
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол

Головин рассказал, с кем ближе всего общался в ЦСКА

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, с кем ближе всего из футболистов общался в московском ЦСКА.
Обновлено в 11:07
Политика

Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено в 00:37
Политика

Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог

В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин заверил главу Volkswagen в подписании специнвестконтракта

Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дисс 12 апреля на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о намерении автоконцерна в ближайшее время подписать специнвестконтракт и попросил совета, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:51
Спорт

Гимнастка Мельникова взяла бронзу ЧЕ в многоборье

Гимнастка Ангелина Мельникова заняла третье место в личном многоборье на чемпионате Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Общество

Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться

Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
Политика

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
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Французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1998 году, в результате слияния клубов «Серле Дижон» и «Дижон ФК». Домашние матчи проводит на арене «Стад Гастон Жерар», вмещающем 15 995 зрителей. В сезоне 2010/11 клуб занял 3 место в Лиге 2 и впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу 1. Клубу не удалось закрепиться в элитном дивизионе и сезон 2012/13 команда начала уже в Лиге 2. В сезоне 2015/16, заняв 2 место, клуб снова получил право выступать в Лиге 1.
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