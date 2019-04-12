Футбол

«Дижон» и «Амьен» поделили очки в матче 32-го тура Лиги 1Чемпионат 14:55

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. Хозяева владели мячом 56% игрового времени.
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«Дижон» и «Амьен» разошлись миром

Советский спорт15:03

Матч чемпионата Франции прервали из-за расизма. Футболисты ходили разбираться с фанатами

Sport24.ru15:47

Матч «Дижон» – «Амьен» был прерван из-за расизма

Спорт-Экспресс16:06

Матч между «Дижоном» и «Амьеном» был приостановлен из-за расистского поведения болельщиков

Матч ТВ16:49

«Дижон» и «Амьен» разошлись миром в 32-м туре чемпионата Франции

РИА Новости15:03

«Дижон» и «Амьен» поделили очки в матче 32-го тура Лиги 1

Чемпионат14:55

Матч «Дижон» – «Амьен» прерывался из-за расистских кричалок в адрес защитника Гуано

Sports.ru16:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Авто

Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды

Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено в 08:02
Политика

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Футбол

Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен

Обновлено в 09:52
Происшествия

В США на похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 03:49
Гаджеты

«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот

Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Хоккей

«Авангард» выпустил анонс серии с ЦСКА под песню «Конь»

Обновлено в 16:50
Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» расторг контракт с главным тренером Уолтоном

На официальном сайте калифорнийского клуба сообщается, что руководство Лос-Анджелес Лейкерс и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о разрыве контракта.
Обновлено в 17:30
Общество

Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы

Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено в 14:03
Общество

Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев

Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Обновлено в 15:00
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Хоккей

Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»

Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
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