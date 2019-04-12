«Дижон» и «Амьен» поделили очки в матче 32-го тура Лиги 1Чемпионат 14:55

Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. Хозяева владели мячом 56% игрового времени.

«Дижон» и «Амьен» поделили очки в матче 32-го тура Лиги 1

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