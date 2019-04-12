Футбол
«Дижон» и «Амьен» поделили очки в матче 32-го тура Лиги 1Чемпионат 14:55
Завершился стартовый матч 32-го тура Лиги 1 между «Дижоном» и «Амьеном». За 90 минут игры, которая проходила на стадионе «Гастон Жерар», зрители голов так и не увидели. Хозяева владели мячом 56% игрового времени.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Авто
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Политика
Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Здоровье
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта
Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Хоккей
«Авангард» выпустил анонс серии с ЦСКА под песню «Конь»
Обновлено в 16:50
Баскетбол
«Лос-Анджелес Лейкерс» расторг контракт с главным тренером Уолтоном
На официальном сайте калифорнийского клуба сообщается, что руководство Лос-Анджелес Лейкерс и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о разрыве контракта.
Обновлено в 17:30
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено в 14:03
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Хоккей
Гусев перешел из СКА в «Вегас Голден Найтс»
Олимпийский чемпион в составе сборной России Никита Гусев перешел из СКА в клуб НХЛ "Вегас", сообщается на официальном сайте петербургской команды.
Обновлено в 17:53
Политика
Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32